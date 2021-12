Időjárás

Friss előrejelzés: ilyen időre készüljön karácsonykor

Melegfront érkezik az éjjel, néhol plusz 10 Celsius-foknál is melegebb lesz. A karácsonyi hétvégén többfelé várható eső, ónos eső, de havazás is - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön a Facebook-oldalán.



Hangsúlyozták, hogy "nagy a bizonytalanság", de az egyik legesélyesebb forgatókönyv szerint havazás leginkább az Északi-középhegység térségében várható. Ónos eső, fagyott eső elsősorban a Dunántúl északi részén, a Dunakanyar térségében, valamint a hajnali óráktól már az Északi-középhegység térségében is lehet. Nógrád megyében akár nagyobb mennyiségű ónos eső is lehetséges.



Péntek délelőtt várhatóan fokozatosan esőbe vált át a csapadék, legkésőbb az északkeleti területeken - tették hozzá.



Az Országos Meteorológiai Szolgálatnak az MTI-hez eljuttatott előrejelzése szerint pénteken a délnyugati harmadban helyenként szakadozottá válik a felhőzet, másutt erősen felhős, borult idő valószínű. Északkeleten a havazás egyre inkább havas esőbe, majd esőbe vált át, közben fokozatosan gyengül, majd megszűnik. Napközben az Észak-Dunántúlon, míg este inkább a déli megyékben várható eső. Mindenütt megerősödik a szél is, délen egy-egy viharos lökés is lehet. Hajnalban mínusz 1 és plusz 10 fok közötti értékek várhatók. A nappali csúcsértékek plusz 3 és 14 fok között várhatók.



Szombaton, karácsony első napján egyre többfelé várható eső, az Északi-középhegység tágabb térségében havas eső, havazás, néhol átmeneti ónos eső is lehet. A délkeleti, déli megyékben kiadósabb mennyiség is hullhat. Hajnalban mínusz 3 és plusz 9 fokot mérhetnek, a szélcsendesebb, átmenetileg kevésbé felhős tájakon lesz hidegebb az idő. Kora délután plusz 2-12 fok várható.



Vasárnap több hullámban valószínű eső. Az Északi-középhegység tágabb térségében havas eső, havazás, néhol átmeneti ónos eső is lehet. A hőmérséklet hajnalban mínusz 4 és plusz 7, a kora délutáni órákban plusz 1 és 10 fok között várható - olvasható az előrejelzésben.