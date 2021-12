Időjárás

Változékony, sokfelé szeles idő várható a hétvégén

Változékony, sokfelé szeles idő, néhol hózápor, ónos eső is várható a hétvégén - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken több órára kisüt a nap, de a keleti tájakon tartósabban is megmaradhat a köd. A Tisza tágabb térségét leszámítva nagy területen lesz erős, a Dunántúlon és a Bodrogközben több helyen viharos a szél. A minimumok mínusz 5 és plusz 5, a maximumok plusz 4 és 9 Celsius-fok között alakulnak.



Szombaton felhőátvonulások várhatók több-kevesebb napsütéssel. Helyenként előfordulhat hózápor, néhol havas eső zápor, elvétve ónos eső sem kizárt. Főként a Dunántúlon sokfelé megerősödik a szél. Hajnalban mínusz 8 és plusz 2, délután 0 és plusz 7 fok között alakul a hőmérséklet.



Vasárnap az ország nagy részén többórás napsütés is várható, de helyenként rétegfelhős maradhat az ég, ködfoltok is lehetnek. Néhol előfordulhat hószállingózás, szitálás, ónos szitálás. Estétől főleg az északkeleti tájakon valószínű helyenként havas eső, hózápor. Sokfelé erős, a Dunántúlon néhol időnként viharos lesz a szél. A hőmérséklet hajnalban mínusz 8 és plusz 4, napközben plusz 1 és 9 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.