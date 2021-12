Forgószél

Szívszorító képek: ezt hagyták hátra a tomboló tornádók - videó

Videófelvételek örökítették meg a teljes pusztítást, amelyet a Kentucky állambeli Mayfieldben, az USA középnyugati részén található egykor festői kisvárosban tapasztaltak, miután tornádó tombolt több államban.



A Mayfieldben szombat reggel rögzített drónfelvételek szerint mintegy 10 000 lakos otthona vált romhalmazzá. Brandon Clement fotós osztotta meg a "teljes pusztulásról" készült videóját az amerikai NPR médiaszervezettel, "az első napvilágra kerülő borzalmas látványnak" nevezve azt.



A Mash orosz Telegram-csatorna további légi felvételeket tett közzé a Kentucky délnyugati részén fekvő városról. A borús fényben más törmelékekkel együtt csupasz fatörzsek maradványai tűntek ki, miközben felborult autókat lehetett látni, és tátongó lyukak látszottak a magas épületek tetején.



A pénteken 200 mérföldes pusztítás nyomát hagyó tornádó élményeit megosztva Kathy Stewart O'Nan, Mayfield polgármestere az RT Ruptly videóügynökségnek elmondta, hogy olyan hangot hallott, amit remélhetőleg soha többé nem fog hallani. Miután kijött egy pincéből, szemtanúja volt "a város teljes pusztulásának".



Más lakosok is visszaemlékeztek a borzalomra, hangos zajokról és az épületekből származó, a forgószélben kavargó fém fülsüketítő hangjáról számoltak be.



Egy nő megosztotta a szomszédai élményeit, akik egy betongarázsban kerestek fedezéket, miután a városban megszólaltak a szirénák, és a házuk elkezdett remegni. "Az történt, hogy az egész ház összeomlott körülöttük, és ők tulajdonképpen csapdába estek a garázsban" - mondta a nő, hozzátéve, hogy másnap látta a családot "kimászni, sikoltozva, rémülten".



"Tudtuk, hogy rossz lesz, de nem tudtuk, mennyire lesz rossz" - mondta egy másik lakó a Ruptlynak. Azt mondta, hogy a vihar "teljes pusztítást" hozott a városra, több mint egy évszázada a legsúlyosabbnak nevezte a térségben. A közösség most "csak imádkozik, összefog és segít egymásnak".



Teljesen az alapoktól fogjuk újjáépíteni... Egyszerűen összetört a szívünk.



A Joe Biden amerikai elnök által "valószínűleg történelmünk egyik legnagyobb tornádósorozatának" nevezett vihar hat amerikai államon söpört végig. A legpusztítóbb tornádó több mint 227 mérföldet (365 km) tett meg Kentucky államban, és valószínűleg több mint 100 ember halálát okozta. Az elnök hivatalosan is szövetségi katasztrófaveszélyhelyzetet hirdetett a térségben.