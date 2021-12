Időjárás

Országszerte erős szél, néhol havazás, hófúvás várható

Az erős szél veszélye miatt csaknem az egész országra adott ki figyelmeztetéseket vasárnapra az Országos Meteorológiai Szolgálat. Emellett néhány megyében hófúvásra, más megyékben havazásra is figyelmeztetnek.



Az MTI-hez szombaton elküldött veszélyjelzésük szerint Nógrád megye kivételével az egész országra figyelmeztetést - Veszprém megyére másodfokút - adtak ki a szél miatt.



Szintén Veszprém megyére ugyancsak másodfokú figyelmeztetést adtak ki hófúvás miatt is. Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Vas megyében elsőfokú a hófúvás miatti figyelmeztetést.



Kiemelték: a vasárnapra virradó éjszaka az erősödő északi szél következtében előbb a Bakonyban, majd később általában a hóval borított dunántúli tájakon már lehet helyenként hófúvás. Vasárnap - Nógrád megye és környezete kivételével - megerősödik, a Dunántúlon és az északkeleti területeken viharossá fokozódik az északi szél. Északkeleten a legerősebb széllökések 60-80 kilométer/óra - a szélre érzékeny helyeken efölött -, a Dunántúlon jellemzően 65-85 kilométer/óra körüliek lehetnek, de a Bakony térségében 90 kmilométer/óra feletti széllökések is előfordulhatnak. A hóval borított nyugati-északnyugati tájakon, kiváltképp Veszprém megyében a viharos szél hófúvást okozhat.



Emellett kitértek arra is, hogy a keleti területekre érkező vegyes halmazállapotú csapadék vasárnap a déli órákat követően egyre nagyobb területen vált át havas esőbe, majd hóba. Elsősorban a délkeleti tájakon maximum 5 centiméternyi, lokálisan akár ennél több hó is hullhat. A Tiszántúl északi felén az esti óráktól kezdődően nagyjából pár centiméter friss hó hullhat.



A havazás miatt Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.



Az előrejelzés szerint vasárnap a minimumok mínusz 5 és plusz 3, a maximumok 0 és plusz 6 Celsius-fok között alakulnak.