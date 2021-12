Időjárás

Közel 100 halálos áldozatot követeltek a tornádók - videók

Csak Kentucky államban több mint 70 halálos áldozatot követelt egy sorozat erős tornádó a kormányzó szerint. A Közép-Nyugat (földrajzi régió egyike az Amerikai Egyesült Államokban) más részein is számos halálos áldozatról számoltak be.



Andy Beshear kormányzó szombaton a helyi médiának azt mondta, hogy a halálos áldozatok száma akár a 100-at is elérheti, miután egy erős tornádó a földdel tette egyenlővé Mayfield városában egy gyertyagyárat, amelyben a katasztrófa idején több tucatnyi munkás tartózkodott.

Beshear a péntek éjszakát "Kentucky történelmének egyik legkeményebb éjszakájaként" jellemezte, hozzátéve, hogy "egyes területeket olyan módon sújtott, amit nehéz szavakba önteni". A helyi hatóságok szerint a hétvégi viharok pusztítóbbak lehetnek, mint az 1974-es tornádójárás, amely 71 ember halálát okozta.

A tremendous amount at damage from the deadly tornado the hit Mayfield, KY. I'll be reporting live starting at 6:00am eastern on @weatherchannel. #KYwx #tornado #tornadooutbreak pic.twitter.com/g2XasZe5FG — Charles Peek (@CharlesPeekWX) December 11, 2021

Beshear az éjszaka folyamán szükségállapotot hirdetett ki, és a Nemzeti Gárdát hívta segítségül az utóhatások felszámolásához, valamint sürgette a szövetségi kormányt is a szükségállapot kihirdetésére. Graves megyében, az állam legsúlyosabban érintett területén a tornádó a helyi bíróság épületét és a közeli börtönt is megrongálta. A hatóságok "két, vízzel teli lajtoskocsit" küldtek a terület ivóvízellátásának biztosítására.

#BREAKING



Law enforcement has confirmed several people are dead as a result of the #AmazonWarehouse collapse in Edwardsville, IL.



I'll have live reports on @KMOV at 5 and 6 this morning.



Photo credit: St. Clair Co. EMA pic.twitter.com/vYnBLw7yqi — Jenna Rae (@journalismjenna) December 11, 2021

A hatalmas pusztítást Kentuckyban a 24 tornádó közül több is okozta, amelyeket öt államból - Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri és Tennessee - jelentettek. A viharok várhatóan a hétvégén is folytatódnak, Kelet felé haladnak, és valószínűleg olyan nagyvárosokat érintenek, mint Nashville, Memphis és Shreveport.

Az Illinois állambeli Edwardsville-ben egy - körülbelül egy futballpálya hosszúságú - fal beomlott egy Amazon-raktár tetejével együtt, és akár 100 dolgozót is maga alá temetett a törmelék alá. Egy a helyszínen dolgozó újságíró arról számolt be, hogy a hatóságok "több" halálesetet is megerősítettek, bár további részleteket nem közöltek. A mentőszolgálatok szombat kora reggelig folytatták a romok eltakarítását.

Az Arkansas állambeli Monette városában tornádó csapott le egy idősek otthonára, a jelentések szerint két ember meghalt, további 20 pedig megsérült. Ugyanezen a területen egy másik idősotthonnál is pusztított egy tornádó, amelynek szerencsére nem voltak áldozatai.

Az 555-ös autópályát lezárták az államban, miután egy jármű felborult - közölte az arkansasi katasztrófavédelem szóvivője -, míg Kentuckyban egy vasúti pálya siklott ki a súlyos körülmények közepette. Emellett a jelentések szerint mintegy 200 000 fogyasztó veszítette el az áramellátást, a kiesések hat államot érintettek.