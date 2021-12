Csillagászat

Rejtélyes, fordított napfogyatkozás az Antarktisz felett - videó

2021. december 4-én, alig egy órával napfelkelte után elsötétül a "fehér kontinens", mivel teljes napfogyatkozás következik be bolygónk egyik legtávolabbi és legszebb régiójában.



Az antarktiszi napfogyatkozást több pingvin fogja átélni, mint ember, de lesznek turistahajók a vízen és egy maroknyi turistarepülő az égen. A Hold árnyékában lenni, és talán megpillantani a Nap éteri, jégfehér koronáját - ez valóban főnyeremény, ám korántsem olcsó mulatság.

A természet egyik legnagyobb élménye közeleg - de van néhány furcsa dolog, amit valószínűleg nem tudott eddig róla, most leleplezzük a rejtélyeket:



1. A ténylegesen teljes napfogyatkozás csak az Antarktiszon látható.

A 2021. december 4-én, a Wedell-tenger úszó jéghegyei felett alacsonyan az égen bekövetkező (maximum 1 perc 54 másodperces) teljes napfogyatkozás kizárólag az Antarktiszról lesz látható. A bámészkodók érezni fogják, ahogy a Hold árnyéka feléjük siet, és a hőmérséklet lecsökken, miközben a fény egy rövid antarktiszi éjszakát követően visszasüllyed az alkonyatba. Ha az égbolt tiszta, szabad szemmel láthatják, amint az utolsó napsugár gyönyörű "gyémántgyűrűt" formál a Hold körül, mielőtt a Nap finom, jégfehér koronája az űrbe permeteződik.

2. A Hold árnyéka "visszafelé halad".

A napfogyatkozás-követők megszokták, hogy a fogyatkozás útját nyugatról keletre haladva nézik. A csillagok, a Nap és a Hold keleten kelnek fel, de a Hold valójában a Föld körül kering - nagyon gyorsan - az ellenkező irányban. Ez általában a teljes napfogyatkozás során derül ki, amikor a Hold árnyéka nyugatról keletre száguld át a Földön. December 4-én azonban a teljes napfogyatkozás útja a hosszúsági vonalakon át ível, és a térképen "visszafelé" halad - keletről nyugatra -, mivel a Déli-sark a Nap felé dől.



3. Egy egész császárpingvin-kolónia nézi végig

Látott már császárpingvint zavarodott arckifejezéssel? Egy császárpingvin-kolónia éldegél a jégen a Berkner-sziget északnyugati partja és a Ronne jégtakaró közelében, a Weddell-tenger déli részén található Gould-öböltől mintegy 90 km-re északnyugatra. Itt körülbelül 8000-en élnek - jóval többen, mint ahány ember megtapasztalja a teljes napfogyatkozást -, akikkel a világ 1 perc 45 másodpercre elsötétül.



4. Két repülőgép érkezik majd Chiléből és Ausztráliából.

A repülőgépes napfogyatkozás-vadászatból hiányzik a földről történő napfogyatkozás élményének drámaisága, de azok számára, akik csak a tiszta totalitást szeretnék látni, ez egy gyors - bár drága – lehetőség. 2021. december 4-én a chilei Santiagóból és az ausztráliai Melbourne-ből két különleges sétarepülés indul a totalitás útvonalának megtekintésére. Az előbbi megpróbálja majd a napfelkelte pillanatában megpillantani a napfogyatkozást.

5. Napfogyatkozásra 18 évente, 11 havonta és 8 óránként kerül sor az Antarktiszon.

Lehet, hogy véletlenszerűnek tűnnek, de a napfogyatkozások mögött hosszú időn át tartó minta húzódik meg. A Nap szároszciklusa, a Nap, a Hold és a Föld ismétlődő mintázata 18 évenként, 11 nap és 8 óránként közel azonos árnyékokat vet az űrre. Ez a Hold 223 Föld körüli keringése. Az Antarktisznak is megvan a maga szároszciklusa - a 152. szárosz -, amely 1967-től kezdett teljes napfogyatkozásokat okozni, és ez 2490-ig így is marad, mivel majdnem ugyanazon a szélességi fokon, 18 évenként 11 nap és 8 óránként okoz napfogyatkozásokat, de a szélesség változik. A legutóbbi 2003. november 24-én volt, a következő pedig 2039. december 15-én lesz a távoli Kelet-Antarktiszon.



6. A világ két legtávolabbi szigete nagy részleges napfogyatkozást fog látni

Részleges napfogyatkozás lesz látható Tristan da Cunha szigetéről, a világ legtávolabbi lakott szigetcsoportjáról az Atlanti-óceán déli részén. A brit tengerentúli területen élő 250 ember 52%-os részleges napfogyatkozást fog látni. A norvégok által lakott, vulkanikus eredetű Bouvet-sziget fókái, tengeri madarai és pingvinjei 63%-os részleges napfogyatkozást fognak látni. Dél-Namíbiában és Dél-Afrikában szintén részleges lesz, de csak néhány százalékos.



7. A következő napfogyatkozás szintén az Antarktiszon lesz

Amellett, hogy az Antarktisz ad otthont a 2021-es év utolsó napfogyatkozásának, a 2022-es év első napfogyatkozását is ott „rendezik meg”, amikor 2022. április 30-án az Antarktisz-félszigettől nyugatra nézve egy részleges napfogyatkozás során a Nap 64%-át fogja eltakarni a Hold. Egy kisebb részleges napfogyatkozás lesz látható a Csendes-óceán déli részén és Dél-Amerika nyugati részén. Ez megelőzi a 2022. május 16-i teljes holdfogyatkozást, amely Észak- és Dél-Amerikában mindenki számára könnyen látható lesz.