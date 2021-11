Időjárás

Keleten és nyugaton is havazott

Kékestetőn és Sopron térségében is esett, és meg is maradt a hó, de várhatóan olvadni fog - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat szombati adataiból.



A legvastagabb hóvastagságot a Soproni-hegységben fekvő, Sopronhoz tartozó Brennbergbányán rögzítették, ott 8 centiméteres a hó.



A Dunántúlon többfelé is kialakultak hófoltok, hólepel. A Dunántúl északnyugati területein, például Sopron sík területein és Kőszegen mértek még 2 centiméteres hóvastagságot. Az ország keleti felében, Kékestetőn 1 centiméter körüli a hótakaró.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán azt írta: az Alpokalján délelőtt még előfordulhat havas eső, valamint kevés vizes, tapadó hó is hullhat, másutt eső formájában érkezik a csapadék, délután pedig elszórtan valószínű záporeső. A lehullott hóréteg napközben fokozatosan olvadni fog. Az ország nagyobb részén szakadozottá válik a felhőtakaró, dél felé haladva van nagyobb esély hosszabb napos időszakokra, és magasabb maximumokra. A délkeleti szelet helyenként kísérhetik élénk lökések.



Az idei őszi-téli szezonban nem ez az első havazás. A hegyekben már október 13-án is hullott hó. A Bükkben például másnapra több mint tíz centiméternyi hó esett, Bánkúton pedig 20-22 centiméteres hóvastagságot is mértek.