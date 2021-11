Időjárás

Lehűlés lesz a következő napokban

Fokozatosan hidegebb lesz a következő napokban, a hét közepén néhol mínusz 9 fok is lehet és nappal sem éri el az 5 fokot a csúcshőmérséklet. Többször várható köd, akár ónos szitálás. A csapadék jellemzően eső lehet, de hószállingózás is elképzelhető - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn túlnyomóan borult, párás idő várható. Egyes részeken tartósan rosszak maradhatnak a látási viszonyok. Helyenként ködös szitálás, illetve délutántól legnagyobb eséllyel délnyugaton kisebb eső is előfordulhat. A leghidegebb órákban mínusz 3 és plusz 5, délután 5-10 Celsius-fok közötti értékek várhatók.



Kedden hajnalban lehetnek ködfoltok. Reggelig délnyugaton néhol előfordulhat kisebb eső, de egyébként számottevő csapadék nem valószínű és az ország nagy részén több órára kisüt a nap. A minimumhőmérséklet mínusz 6 és plusz 5 fok között alakul, az Északi-középhegység szélvédettebb völgyeiben lesz hidegebb. A maximumok 5 és 10 fok között alakulnak.



Szerdán inkább csak az északkeleti országrészben maradhatnak felhős, párás körzetek, egyébként általában több órára kisüt a nap. Estétől ismét egyre nagyobb területen leszáll a köd. Számottevő csapadék nem valószínű. Hajnalra mínusz 9 és plusz 1 fok közé hűl le a levegő. Délután 4 és 9 fok közötti csúcsok várhatók.



Csütörtökön hosszabb napsütés elsősorban a középső és a délkeleti országrészben valószínű. Számottevő csapadék nem várható, de szitálás előfordulhat. Hajnalban északkeleten elvétve ónos szitálás, jelentéktelen hószállingózás sem teljesen kizárt. Sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon néhol erős lesz a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 8 és plusz 2, a legmagasabb 4 és 12 fok között alakul, északkeleten lesz a hidegebb idő.



Pénteken összefüggő csapadékzóna érheti el az országot. Több helyen megélénkül, néhol megerősödik a szél. A leghidegebb órákban mínusz 4 és plusz 5 várható, délután 4-12 fokig melegszik a levegő.



Szombaton és vasárnap is több helyen előfordulhat eső, záporeső. Vasárnap lehet néhol napsütés. Szombaton hajnalban mínusz 3 és plusz 5, a délutáni órákban 4 és 11 fok közötti értékek várhatók. Vasárnap a minimumok mínusz 3 és plusz 7, a maximumok 4 és 10 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.