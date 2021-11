Időjárás

Esni fog a hó

Néhol - jellemzően az északkeleti határnál - hószállingózás is lehet a jövő héten. Emellett folytatódik ködös hűvös idő - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.



Hétfőn a köd és rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik, és az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Elsősorban a Nyugat-Dunántúlon tartósan borult, párás maradhat az idő, de kisebb körzetekben keleten is beragadhat a rétegfelhőzet. Hétfőn a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 4 és plusz 5 Celsius-fok között alakul, a kevésbé felhős tájakon akár mínusz 4 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet. A legmagasabb hőmérséklet a borult részeken 10 fok alatt marad, másutt 11 és 13 fok közé emelkedik.

Kedden inkább a Dunától keletre várható kiterjedtebb és sűrűbb köd. Hosszabb-rövidebb napsütés főleg a középső és keleti országrészben lehet. Számottevő csapadék nem valószínű, de a ködös, rétegfelhős részeken előfordulhat szitálás, éjjel néhol ónos szitálás. Hajnalban mínusz 5 és plusz 5, kora délután 6 és 13 fok között alakul a hőmérséklet.



Szerdára virradóra is nagy területen képződhet köd, illetve rétegfelhőzet, amely helyenként tartósan megmaradhat. Több-kevesebb napsütés főleg az Alföldön és az északkeleti megyékben valószínű. Emellett több helyen előfordulhat szitálás, éjjel néhol ónos szitálás. Késő délutántól, estétől főként a délnyugati tájakon helyenként eleredhet az eső. A leghidegebb órákban mínusz 5 és plusz 4 fok között, a kora délutáni órákban 4 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.



Csütörtökön főleg az északkeleti országrészben maradhatnak erősebben felhős körzetek. Másutt hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap. Többfelé előfordulhat szitálás, főleg az ország déli felén és estétől északkeleten szórványosan eső, zápor is lehet. Hajnalban, majd a péntekre virradó éjszaka az északkeleti határnál néhol havas eső, hószállingózás sem kizárt. A minimumhőmérséklet mínusz 3 és plusz 6, a maximumhőmérséklet 4 és 11 fok között valószínű.

Pénteken nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Szórványosan előfordulhat eső. Éjszaka, hajnalban az északkeleti határnál néhol havas eső, hószállingózás sem kizárt. Ködfoltok is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 5, a legmagasabb hőmérséklet 4 és 11 fok között várható.



Szombaton is lehetnek ködfoltok, majd változóan felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel. Csak elvétve lehet kisebb eső, zápor. A minimumok mínusz 2 és plusz 6, a maximumok 7 és 14 fok között alakulnak.



Vasárnapra virradóra is több helyen képződhet köd. Napközben szórványosan előfordulhat eső, zápor. Hajnalban mínusz 4 és plusz 4, a kora délutáni órákban 6 és 12 fok közötti értékek várhatók - olvasható az előrejelzésben.