Időjárás-előrejelzés

Frontok alakítják az időjárást

Ezek miatt kezdetben csapadékos és hűvösebb is lesz az időjárás. Keddtől viszont szárazabb, napsütéses idő lesz jellemző a jövő héten - mondta az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook-on is közzétett videójában Mesterházy András meteorológus.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú, az MTI-hez vasárnap eljuttatott előrejelzése szerint hétfőn a nap első felében több helyen számítani lehet esőre, záporra. Délutánra a déli országrészben is megszűnik a csapadék. Az északi, északnyugati szelet az Észak-Dunántúlon élénk lökések kísérhetik. A leghidegebb órákban mínusz 1 és plusz 8, napközben 9 és 13 fok között alakul a hőmérséklet.



Kedden reggel előfordulhatnak ködfoltok, amelyek délelőtt megszűnnek. Napközben többnyire napos, gomolyfelhős időre van kilátás csapadék nélkül. A hőmérséklet hajnalban általában 0 és plusz 6 fok között alakul, de az északkeleti szélvédett völgyekben mínusz 3 fokot is mérhetnek. Kora délutánra 8-13 fokig melegszik a levegő.



Szerdán és csütörtökön a ködfoltok megszűnése után, a legtöbb helyen kisüt a nap. Szerdán nem várható csapadék, de csütörtökön és pénteken elvétve előfordulhat szitálás, kisebb eső. A minimumhőmérséklet mindhárom nap mínusz 3 és plusz 5 fok között valószínű. A maximumok szerdán 7 és 14, csütörtökön általában 9 és 15 fok között alakulnak, de a tartósabban felhős, párás részeken hidegebb is lehet. Pénteken 7 és 13 fok közötti csúcsértékek várhatók.



Szombaton és vasárnap a ködfoltok megszűnése után kisüt a nap. Szombaton nem valószínű csapadék, de vasárnap helyenként kialakulhat záporeső. A legalacsonyabb hőmérséklet mindkét nap mínusz 4 és plusz 3 fok között várható. Szombaton 7-12, vasárnap 8-13 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.