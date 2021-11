A heves esőzés áradásokat okozott Bosznia-Hercegovinában - videó

Áradásokat okozott Bosznia-Hercegovina több településén, egyebek mellett a fővárosban, Szarajevóban is a hirtelen lezúdult nagymennyiségű eső pénteken - közölte a helyi sajtó.



A heves esőzések miatt több helyen is ki kellett menekíteni az embereket, az áradat utakat zárt el, és az áramszolgáltatás is megszűnt, több iskolában nem volt tanítás. Egyes jelentések szerint a víz elárasztotta azt az üzemet is, ahol a kórházban lévő a koronavírus-fertőzöttek számára töltik fel az oxigénpalackokat.



Szarajevó külvárosi részeiből több tucat embert evakuáltak, és a környékbeli falvakból is embereket kellett kimenekíteni.



Az esőzés csütörtök délután kezdődött, és várhatóan vasárnapig el sem áll, a helyi sajtó aggodalmát fejezte ki, hogy megismétlődhet a 2014-es nagy áradás.

Pretty wild scenes from #Bosnia's #Sarajevo this morning. After heavy storms and rainfalls last days, the rivers in the region are surging, some outskirts are already under water. Pic: the 16th century ?eher-Ćehajina Bridge on the Miljacka river in Sarajevo Old Town pic.twitter.com/pZFRiLA9VX