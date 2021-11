Időjárás

Óriási vihar közelít, 15 megyére figyelmeztetést adtak ki

Zivatar, széllökés és eső miatt is figyelmeztető jelzés adott ki csütörtökre az OMSZ. A szöveges figyelmeztetés szerint északkeleten a hajnalban képződött köd lassan oszlik fel, a völgyekben azonban tartósan megmaradhat.



Holnap hajnalban az érkező hidegfront hatására a nyugati határ mentén kisebb eséllyel, majd napközben az ország délnyugati és középső felében, később délkeleten már nagyobb valószínűséggel fordulhat elő az eső és zápor mellett zivatar is.



A déli szél a délkeleti területeken a délelőtti és kora délutáni órákban viharossá is fokozódhat. Akár a 60−70 kilométeres óránkénti sebességet is elérheti. Délután azonban csillapodik a légmozgás.



Az előrejelzés szerint a legnagyobb eséllyel a Kaposvár−Balassagyarmat és Baja−Ózd vonalak közötti területeken 10 millimétert, helyenként akár 20 millimétert megközelítő vagy meghaladó csapadékösszeg is lehetséges. Délkeleten a péntek reggelig lehulló csapadék mennyisége a 20 millimétert is meghaladhatja.





Az OMSZ közösségi oldalán azt írja, csütörtökön egy hideg és egy melegfront is áthalad felettünk.



"A front előterében az erős, viharos déli szél igen enyhe levegőt szállít főképp a délkeleti tájaink fölé, ott csütörtökön rövid időre a 20 fokok is újra vendégeink lesznek. Több hullámban érkezik csapadék, és bizony akkor sem szabad meglepődni, ha csütörtökön dörgéseket hallunk" − olvasható a bejegyzésben.