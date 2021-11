Időjárás

Így érheti el hazánkat a hidegfront és a vihar - videó

A keddre érkező hidegfront esőt, záporokat hoz, de helyenként akár az ég is megdörrenhet. 2021.11.01 09:20 ma.hu

A nyugodt, kellemes őszi idő már nem tart sokáig - írja az Időkép. Hétfőn napközben egy közeledő hidegfront előterében már nyugat felől a Dunántúlon, majd a középső tájakon is megnövekszik a felhőzet. Délután a Dunántúlon néhol már kisebb eső előfordulhat, majd az esti órákban helyenként északon is szükség lehet az esernyőkre. Ezt követően éjszaka délnyugat felől megérkezik egy nagyobb csapadékmező, mely délnyugat felől északkelet felé mozogva halad keresztül az országon. Kedden az esti órákban hagyhatják el északkelet felé hazánk területét a csapadékot adó felhők, miközben délután a Dunántúlon és délen egyre többfelé szakadozhat fel a felhőtakaró.



A csapadék átvonulását helyenként beágyazott zivatarok is kísérhetik, ami azt jelenti, hogy villámlásra és égzengésre is van esély.



Ez nagyobb valószínűséggel kedden hajnalban néhol délnyugaton, majd napközben elszórtan a Dunántúl keleti, északkeleti tájain fordulhat elő. A jelenlegi számítások szerint az sem kizárt, hogy kedden napközben néhol a főváros térségében is halljunk égzengést. A délutáni órákban pedig az Északi-középhegység térségében és előterében fordulhat elő helyenként egy-egy beágyazott zivatar. Majd az esti órákra mindenhol megnyugszik a légkör.