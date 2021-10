Időjárás

Ismét melegszik az idő a héten

Hajnalonként még mínuszokra is számítani kell a héten, de erősödik a nappali felmelegedés: jövő vasárnap néhol akár 20 fok is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn a ködfoltok megszűnése után országszerte derült, napos, száraz idő várható. Sopron környékén megerősödhet a szél. A leghidegebb órákban általában mínusz 5 és plusz 1 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet, de a fagyzugos északkeleti völgyekben hidegebb, a belvárosokban, a vízpartokon és Sopron térségében enyhébb idő is lehet. Napközben 11-16 fokig melegszik fel a levegő.



Keddre virradóra nagyobb eséllyel az Alföldön és a Dunántúl nyugati, délnyugati részein képződik köd. Ennek feloszlása után általában többórás napsütés várható. A nap második felében a Dunántúlon néhol előfordulhat gyenge eső, zápor. A hőmérséklet hajnalban mínusz 5 és plusz 4 fok között valószínű, fagyra az Észak-Dunántúlon a legkisebb az esély. Délután 11-16 fok lesz.



Szerdán reggelre a kevésbé felhős tájakon köd képződhet. Délelőtt a köd feloszlik, általában több órára kisüt a nap. A nap első felében nyugaton és délen néhol előfordulhat gyenge eső, zápor. A minimumok mínusz 4 és plusz 6, a maximumok 12 és 16 fok között alakulhatnak.



Csütörtökre és péntekre virradóra is köd képződik, feloszlása után napos, száraz idő várható. Pénteken a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 4 és plusz 6, a csúcshőmérséklet 12 és 16 fok között valószínű. Pénteken a minimumok mínusz 3 és plusz 6, a maximumok 13 és 18 fok között alakulnak.



Szombaton és vasárnap is többfelé várható köd, de annak feloszlása után napos, száraz idő várható. A szél viszont élénk, néhol erős lehet. Szombaton hajnalban mínusz 2 és plusz 7, napközben 13 és 18 fok közötti értékek várhatók. Vasárnap a leghidegebb órákban mínusz 1 és plusz 8 fok között, délután 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet - olvasható az előrejelzésben.