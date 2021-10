Időjárás

Elképesztő: grépfrút nagyságú jég hullott Ausztráliában - videó

Rekordnagyságú, grépfrút méretű jég esett a héten Ausztrália keleti partvidékén, Queenslandben - közölte az ország meteorológiai szolgálata szerdán.



A vihar hétfőn csapott le Brisbane-től északra, rekordnagyságú, 16 centiméter átmérőjű jégdarabokkal, amelyek a videofelvételek szerint egy ipari terület épületeiben és kocsikban is kárt tettek.



A meteorológiai szolgálat közleménye szerint az ilyen óriási jégdarabok rendkívül ritkák, csak különleges körülmények között fordulnak elő. Queensland középső részén a nagyon hideg, száraz levegő keveredett a meleg, nedves légtömeggel. Amint a vihar kialakult, a légnyomás rendkívül instabillá vált, ez vezetett az extrém nagyságú jégdarabok kialakulásához.



Korábban egy 2020-as queenslandi viharban hullott jégeső tartotta a rekordot a jégdarabok nagyságával. A viharjelzés szerdán is érvényben volt Queensland egyes részein. A meteorológusok szerint az állam keleti régióiban ismét lecsaphatnak viharok.



Az utóbbi napokban szélsőséges időjárás sújtotta Ausztráliát, Új-Dél-Wales-ben a héten tornádó is pusztított.