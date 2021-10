Időjárás

Így törnek be a kemény mínuszok

Még néhány napig a kontinens javát kellemes, kora őszies időt okozó meleg levegő tölti ki, ám ez rövidesen megváltozik - írja a MetKép.



Az atlanti ciklonok pályája érinteni fogja a hét közepétől a kontinens északi és északnyugati részeit, mely segít a hideget megindítani. A hétvégére a fagyos levegő egészen a Balkánig, Görögországig, sőt még akár Olaszországig is lejuthat. Ez azt jelenti, hogy Európa jelentős hányadát néhány nap alatt, ha csak rövid időre is, de elönti a sarkvidéki eredetű fagyos levegő és az átlaghoz képest 6-10 fokkal hidegebb lehet sokfelé, így nálunk is. Még a görögöknél is hideg, néhány fokkal fagypont fölötti hajnalok lesznek.



Közép-Európában, így hazánkban is (bár hazánk inkább közép és délkelet között van) a hajnalok hidegek lehetnek, akár az első kemény fagyokkal (-5 fok alatt) és a nappalok is hidegek lesznek.



Több országban is havazhat, így például nálunk is, bár egyelőre az országos jelentős havazás esélye csekély. Környező országaink magasabb pontjain (800 m. fölött) nagy mennyiségű hó eshet. Ettől északabbra téli idő lesz, éjszaka fagyokkal és nappal is 0 fok körüli értékekkel. Emellett csapadékból sem lesz hiány, ami hó formájában hullhat. Skandinávia és ÉK-Európa hóviharokkal tarkított napokra számíthat, nagy területen hullhat 10-20 cm. hó, illetve Skandinávia egyes területein, akár 1 méteres hó is eshet.