Száraz, napsütéses idő várható hétvégén

Hajnalonként többfelé ködös, de napközben jellemzően száraz, napsütéses idő várható hétvégén. A leghidegebb órákban néhol fagyra is készülni kell, de a csúcsértékek többfelé 15 fok körül alakulnak - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttatott el az MTI-hez.



Pénteken néhol csak nagyon lassan oszlik fel a köd és rétegfelhőzet, de ezt követően gyengén felhős, napos idő várható. Jellemzően mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában mínusz 1 és plusz 6 Celsius-fok között alakul, de a fagyzugos helyeken ennél hidegebb, a szelesebb és felhősebb északnyugati tájakon enyhébb lehet az idő. A maximumhőmérséklet 12 és 16 fok között valószínű.



Szombaton a köd- és rétegfelhőzet feloszlása után hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Számottevő csapadék nem valószínű. A szél viszont sokfelé megélénkül. A leghidegebb órákban általában 0 és plusz 7 fok közötti értékeket, de a derült részeken akár mínusz 2 fokot is mérhetnek. A nappali csúcsértékek 13 és 16 fok között alakulnak.



Vasárnapra virradóra is többfelé köd képződik, de feloszlása után az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Csapadék nem várható. A minimumhőmérséklet általában plusz 1 és 6 fok között valószínű, de a szélvédett, derült tájakon akár mínusz 2 fok is lehet. Napközben 12-16 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.