Időjárás

Rengeteg hó esett Bánkúton - képek!

Miután ma már megkezdődött a havazás a Mátrában,és Kékestetőn is jelentős mennyiség esett, a Bükkben is megindultak a hópelyhek, Bánkútról már megérkeztek az első fotók, a hóvastagság kb. 10 cm, recseg-ropog minden.



A hírek szerint azonban a hét második felében akár 20 Celsius-fok is lehet.