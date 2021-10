Időjárás

Már havazik a Mátrában! - videó

Megérkezett a hidegfront, melynek köszönhetően egyre hidegebb levegő áramlik be hazánkba. Szerdán két fok alá hűlt le a hőmérséklet a Kékestetőn, délben a havazás is megkezdődött - írja a MetKép. Mint írják, a csapadék nem fog elállni, és ugyan most még az eső is vegyül a hóval, nem elképzelhetetlen a tartós havazás sem.



Az előrejelzés szerint a Bükkben és a Mátrában is mérhető hómennyiség hullhat.