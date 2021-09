Időjárás

Marhákat kellett kimenekíteni az árvízből Bajánsenyén

A Vörösmarty utcában egy családi házba folyt be a víz, az ott élő idős embernek átmenetileg el kellett hagynia az otthonát. 2021.09.30 12:05 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nyolcvan marhát menekítettek ki egy gazdaság telephelyéről a tűzoltók a Vas megyei Bajánsenyén. A szerda esti heves esőzés miatt villámárvíz alakult ki, a víz épületekbe tört be és egy gépkocsit is elsodort - közölte a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a honlapján . A Vörösmarty utcában egy családi házba folyt be a víz, az ott élő idős embernek átmenetileg el kellett hagynia az otthonát, valamint a helyi óvoda udvaráról és egy másik ingatlanról is szivattyúzták a vizet a lenti hivatásos és helyi önkéntes tűzoltók - írták.