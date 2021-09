Időjárás

Csapadékosra fordul az idő és mérséklődik a meleg

Zivatarokkal, sok esővel indul a jövő hét, ezzel együtt a meleg is mérséklődik. A hét második felében a maximumok már többfelé 20, a minimumok pedig 5 Celsius-fok alatt alakulnak - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn a legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul. A legmagasabb hőmérséklet 19 és 28 fok között várható, délkeleten, keleten lesz a legmelegebb. Napsütés már csak az északkeleti tájakon várható, máshol sok lesz a felhő. Délelőtt főként az északi és középső tájakon, később már délebbre is várhatók záporok, zivatarok. A Dunántúlon kisebb körzetekben jelentős mennyiségű eső is hullhat - írta a meteorológiai szolgálat, hozzátéve: a csapadék pontos térbeli eloszlása azonban még bizonytalan.



Veszélyjelzésükben hétfőre a zivatar és a felhőszakadás veszélye miatt is - Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye kivételével - az egész országra kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.



Kedd hajnalban pára-, illetve ködfoltok képződhetnek. Napközben hosszabb-rövidebb napos időszakok is várhatók. A nap első felében szórványosan, második felében már csak helyenként valószínű eső, zápor, néhol zivatar. A Nyugat-Dunántúlon megélénkül, helyenként, illetve zivatar térségében megerősödik a szél is. Hajnalban 7-16, délután 21-26 fokot mérhetnek.



Szerdán hajnalban is lehetnek pára-, illetve ködfoltok. Napközben a több, kevesebb napsütés mellett szórványosan fordul elő eső, zápor, néhol zivatar. A késő délutáni, esti óráktól a Dunántúlon már többfelé hullhat csapadék. A minimumértékek 5 és 14, a maximumok 19 és 24 fok között alakulnak.



Csütörtökön Dunántúlon már délelőtt határozottabban csökkenhet a felhőzet, másutt, főleg a Tiszántúlon estig még közepesen, vagy erősen felhős maradhat az ég. A szakadozottabbá váló csapadékzóna napközben egyre keletebbre helyeződik. Sokfelé megélénkül, a Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. A leghidegebb órákban 4-14 fok lesz, míg napközben 14-21 fokig melegszik a levegő.



Pénteken, október elsején hajnalban is kialakulhatnak pára-, ködfoltok, napközben helyenként előfordulhat záporeső. Hajnalban 2-13, a délutáni órákban 17-22 fok várható.



Szombaton és vasárnap hajnalban is lehetnek pára-, ködfoltok. Száraz, napos idő várható, csapadék nélkül. Az Észak-Dunántúlon ugyanakkor időnként megerősödhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet szombaton 3-12, vasárnap 2-10 fok között valószínű. A csúcsértékek mindkét nap 17 és 22 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.