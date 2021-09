Időjárás

Megjósolták, milyen telünk lesz

Több jel is arra utal, hogy az idei tél jóval hidegebb lehet az utóbbi években megszokottaknál. 2021.09.22 16:21 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kifejezetten hűvös télnek nézhetünk elébe a Severe Weather Europe hosszú távú előrejelzése szerint - számolt be a Portfolio.



A zord kilátások egyik vezető oka a sarki örvény, amely idén lehúzódhat Európa délebbi részeire is.



A sarki örvény (polar vortex) egy ciklon az Északi-sarkvidék felett, melynek közepén egy nagy kiterjedésű, alacsony nyomású terület áll az alsó légköri rétegekben, az ősz során erősödő örvény pedig az óramutató járásával ellentétes irányban forog, és gyakorlatilag úgy működik, mint egy hűtőszekrény ajtaja.



Ha gyorsan kering, a hideg levegőt megtartja a sarkok felett, megóvva a jégsapkákat az olvadástól és a délebbre eső területeket a fagyoktól. Ha viszont gyengébben kering, a hideg levegő délebbre szabadul, a meleg levegő pedig északabbra is eljuthat.



A várhatóan hűvös tél másik oka a kétéves oszcilláció. Ez a trópusok felett keringő nyugati és keleti szeleket jelenti, amelyek iránya nagyjából kétéves periódus szerint váltakozik, az idei előrejelzés szerint pedig keleti irányú lesz, ami lassíthatja a sarki örvényt, így a sarkvidékről könnyebben áramlik majd ki hideg levegő dél felé - például Közép-Európa irányába.



A cikkben azonban hangsúlyozzák, hogy hosszú távú előrejelzésről van szó, ezért mindezt nem lehet teljesen biztosra venni, néhány hét múlva azonban pontosabb adatok állhatnak majd rendelkezésre a témában.