Időjárás

Finnországban leesett az első hó - videó

Az Időkép egyik olvasója jelentette a finnországi Ouluból, hogy ott már leesett az első hó. Mint a portál írja, hideg, fagyos légtömeg érkezett Finnországba kedden annak a ciklonnak a hátoldalán, amely most már Oroszország északnyugati része fölött örvénylik. Ez a hideg légtömeg a következő napokban dél felé terjeszkedik, és nálunk is véget vet a szeptemberi nyárnak.



Finnország nagy részén téliesre fordult az időjárás, tegnap többfelé az 5 fokot sem érte el a csúcshőmérsáklet. Ouluban, az ország hatodik legnépesebb városában sűrű havazás is társult a hideg mellé, a lehulló hó a fagypont közeli hőmérsékletnek köszönhetően megmaradt.