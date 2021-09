Időjárás

Hidegfronttal érkezik az igazi ősz

Hidegfront, lehűlés, zivatarok, szél - hét végére véget ér a nyárias időjárás, de nagyon hideg még nem lesz. 2021.09.13 10:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A közel 30 fokos meleg még a csütörtöki napon is nagy területen jellemző lesz, ám ekkor már többfelé záporok, zivatarok hűthetik le a levegőt - írja az Időkép.



A friss modellfutások szerint csütörtökön egy hullámzó hidegfront közelíti meg nyugat felől hazánkat, mely csak pénteken vonul át teljes egészében az országon. A csütörtöki zivatarokat követően pénteken sem maradunk szárazon, sokfelé eső és újabb zivatarok hozzák meg az őszi időt.



Ezen a napon a szél is feltámadhat, és a maximum-hőmérsékletek is igazodnak az évszakhoz. Míg csütörtökön még 30 fok közeli, pénteken már csak 19-26 fokos csúcsértékeket mérhetünk.



A hosszútávú előrejelzések alapján hétvégén újra a napsütés kerül ugyan előtérbe, de délutánonként 20 fok közelében maradnak a maximumok. Ez egyezik a szeptember végén jellemző hőmérsékletek sokéves átlagával.