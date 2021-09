Világvége

Segített az augusztusi hideg az Északi-sark jegének

Az átlagosnál hidegebb időnek köszönhetően az elmúlt 20 év második legkisebb veszteségét szenvedte el az Északi-sark körüli jégtakaró augusztusban. 2021.09.07 16:17 ma.hu

Jó hírek érkeztek az Északi-sark környékéről, augusztusban ugyanis a sark körüli jég olvadásának üteme a második legalacsonyabb volt az elmúlt 20 évben - írta az Időkép.hu.



A hónap végére kb. 5,1 millió négyzetkilométerre csökkent a tengeri jég kiterjedése, ez 1 millió négyzetkilométerrel több mint tavaly ilyenkor, viszont így is 1,5 millió négyzetkilométerrel kevesebb az 1981-2010-es időszak átlagához képest.



Az év ezen időszakában utoljára 2018-ban volt hasonló a tengeri jég kiterjedése, a legnagyobb veszteséget pedig 2012-ben szenvedte el.



A jégolvadás üteme különösen az Alaszka és Kanada környékén tapasztalható hidegebb időnek köszönhetően lassult le jelentősen. Ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy a jégtakaró több helyen is vékonyabb, sérülékenyebb az átlagosnál.



Az olvadási szezon március végén kezdődik és szeptemberig tart, ekkor éri el az Északi-sark körüli tengeri jég a legkisebb kiterjedését.