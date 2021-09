Időjárás

Meleg, napsütéses idő várható a hétvégén

Meleg, napsütéses idő várható az ősz első hétvégéjén, néhol akár 27 Celsius-fokot is mérhetnek - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken a sok napsütést főleg a Dunától keletre zavarhatja az intenzívebb gomolyfelhő-képződés, de csapadék ott sem várható. A minimumok általában 7 és 14 fok között alakulnak, de hidegre hajlamos helyeken ennél jóval hűvösebb is lehet. A nappali maximumok 20 és 26 fok között alakulnak.



Szombaton és vasárnap reggel előfordulhatnak pára- és ködfoltok. A sok napsütés mellett szombaton lehet egy-egy zápor az északkeleti megyékben, vasárnap nem valószínű csapadék. Szombaton és vasárnap hajnalban is 7-15 fok közötti hőmérséklet várható. A csúcsértékek szombaton 22 és 27, vasárnap 20 és 25 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.