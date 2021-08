Időjárás

Csapadékosabb, hűvösebb idő várható a nyár utolsó hétvégéjén

Csapadékosabb, hűvösebb idő várható a nyár utolsó hétvégéjén. Néhol nagy mennyiségű eső is hullhat és többfelé 20 Celsius-fok alatt maradnak a maximumok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken az ország nagy részén gomolyfelhők zavarják a napsütést, amelyekből záporok, néhol zivatarok alakulnak ki, nagyobb számban az északkeleti megyékben. A leghidegebb órákban általában 10-15 fok lesz, de a derültebb, szélcsendes északi völgyekben egy-két fokkal hidegebb is lehet. Napközben általában 16-22 fokig melegszik a levegő, a tartósabban felhős, csapadékos keleti tájakon lesz a hűvösebb.



Szombaton hajnalban pára-, illetve ködfoltok képződhetnek. Dél, délkelet felől pedig egyre vastagabb, összefüggőbb felhőzet érkezik. Az ország északnyugati felén gomolyosabb lehet a felhőzet, főleg ott több-kevesebb napsütés is lehet. A csapadék eloszlása bizonytalan. Északnyugaton szórványosan valószínű záporeső, helyenként zivatar. Délen és keleten több helyen várható eső, zápor. Néhol nagyobb mennyiségű csapadék is hullhat. A szél többnyire mérsékelt marad, csupán zivatar környezetében lehetnek erős széllökések. Hajnalban 5-12 fokot mérhetnek. A délutáni órákra általában 18 és 23 fok közé melegszik fel a levegő, de a tartósabban felhős, csapadékos délkeleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb marad az idő.



Vasárnap az összefüggőbb felhőzet távozik kelet, északkelet felé. A több-kevesebb napsütés mellett kezdetben a Tiszántúlon még több helyen valószínű eső, zápor, napközben szórványosan alakulnak ki záporok, néhol zivatar is. A nyugati, északnyugati szél sokfelé megélénkül, zivatar térségében erős lökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 13, a csúcshőmérséklet többnyire 18 és 23 fok között várható - olvasható az előrejelzésben.