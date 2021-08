Időjárás

Időjárási káosz: augusztus van és havazik Coloradóban és Utahban! - videók

Augusztus 20-án le kellett zárniuk a hatóságoknak az utakat hófúvás és a jég miatt Utah és Colorado államokban. A Little Cottonwood Canyonban található Snowbird Resort csütörtök reggel tweetelt fotókat a Utah államon áthaladó hidegfront következtében leesett - augusztusi viszonylatban különösen ritka - hóról. A Utah-i Közlekedési Minisztérium közlekedési kamerái csütörtök reggel szintén havazást észleltek a High Uintas és más hegyvidéki területeken. Az alacsonyabban fekvő térségben is mindössze 4 Celsius fokot mértek.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológusai már korábban előrejelezték, hogy az államba érkező hidegfront miatt csütörtökön havazás és "őszies" hőmérséklet várható a 2700 méter feletti területeken.

A vihar, amely rengeteg esőt és igen, havat hozott, jelentősen lehűtötte a hőmérsékletet az egész államban az egyébként forró nyár folyamán.



Utah államban csütörtökön máshol is rekordalacsony hőmérsékleteket mértek, többek között 10 fokot Bullfrogban, a Powell-tó mellett - ezzel megdőlt az 1972-ben mért 14 fokos rekord.

Utah-szerte szintén rekord mennyiségű csapadék hullott.



Számos Utah állambeli településen még mindig takarítanak a keddi és szerdai áradások után.

A meteorológiai szolgálat csütörtök délben két árvízvédelmi figyelmeztetést adott ki: Duchesne megyében található Altonára, valamint Deltára is, ahol csak kedd és szerda este között rekordmennyiségű, 4,39 centiméternyi eső esett.



Emellett csütörtök estig továbbra is érvényben volt a villámárvizekre vonatkozó figyelmeztetés Utah állam délkeleti részén, beleértve az Arches Nemzeti Parkot, Moabot és Monticellót.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat folyamatosan a napi esőrekord megdőléséről számolt be szerdán:

Eközben Észak-Karolinában halálos áradások pusztítanak a Fred trópusi vihar heves esőzései után.



Korai havazás Coloradóban



Augusztus 20-án a boulderi Meteorológiai Szolgálat komoly havazást jelentett Berthoud Pass hegyszorosról.

A közlekedési kamerák szerint porhó lepte el Colorado északnyugati részén lévő Rabbit Ears Pass és Cameron Pass hegyszorosokat.



A Summit megyében található Arapahoe medence síközpontja szintén az első hóra ébredt.



A Rocky Mountain Nemzeti Parkban a Trail Ridge Road (az amerikai 34-es autópálya egy szakasza) és az Old Fall River Road (The Old Road, azaz az első autóút, amely behatolt a park belsejébe) pénteken le volt zárva a hó és az utakon lévő jég miatt. Hókotrók dolgoztak az utak megtisztításán.



Bár nincs semmi különösebben szokatlan abban, hogy Colorado legmagasabb csúcsain még augusztus közepén is hó esik, mégis azért olyan nagy szám most ez, mert állítólag az elmúlt két hónap minden idők legmelegebb hónapja volt!

Milyen hamar esik Denverben az első hó?

2020-ban szeptember elején érkezett meg az első hó. 2020. szeptember 7-én Denverben 93 fokot mértek, majd szeptember 8-án 43 fokra csökkent a hőmérséklet, és 1 hüvelyk hó esett.



Íme, az elmúlt 10 év első havazásainak listája az Országos Meteorológiai Szolgálattól:

2020. szeptember 8.

2019. október 10.

2018. október 6.

2017. október 9.

2016. november 17.

2015. november 5.

2014. nov. 11.

2013. október 18.

2012. október 5.

2011. október 25.



Bár Denverben előfordulhat szeptemberi havazás, általában október közepéig nem esik hó.



Az első havazás legkorábbi időpontja: 1961. szeptember 3.

Az első havazás legkésőbbi időpontja: 1934. november 21.

Az első havazás átlagos időpontja: október 18.



És jégeső is esett Coloradóban



Erős viharok vonultak át Denver térségén csütörtökön, ahogy végigsöpört a hidegfront. Két tornádófigyelmeztetést adtak ki ezekkel a viharokkal kapcsolatban, és bár nem jelentek meg tölcsérek, de döbbenetes jégeső is volt.

Arvada, Broomfield és Westminster településekről borsó- és érmenagyságú, akár 3 centi átmérőjű jégesőt jelentettek. A metropolisz területén és 11 megyében csütörtök este 8 óráig továbbra is erős zivatarok figyelése volt érvényben.



Adams megyében és Brightonban a vészjósló időjárás miatt bekapcsolták a figyelmeztető szirénákat.