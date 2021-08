Időjárás

Vihar - Fa dőlt egy társasházra Újpesten

MTI Fotó: Mihádák Zoltán

Viharban kidőlt fa Újpesten, egy Ügető utcai társasház udvarán 2021. augusztus 17-én.

Hétfő késő éjjel megérkezett a hőséget lezáró hidegfront. Egyre több helyre érkeztek meg a zivatarok, viharos széllökésekkel, jégesővel. A heves viharok újabb károkat okoztak, a Nógrád megyei Ecsegen egy fenyőfa egy iskolára dőlt rá. A kialakult heves zivatarok viharos szele háztetőket bontott meg, a kidöntött fák családi házakra, melléképületekre is rádőltek. Emellett elektromos vezetékeket szakítottak le és villanyoszlopokat döntöttek ki, az áramellátás szünetelt. Az úttestre hullott törmelékek, fák a közlekedést is megakasztották Nógrád mellett Borsod megyében és Budapesten is.