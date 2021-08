Hőség

A meteorológiai szolgálat nem csak kánikulára, zivatarra is figyelmeztet

A hőség miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat néhány megye kivételével az ország egész területére figyelmeztetést adott ki szombatra. Emellett több megyében zivatarveszélyre is figyelmeztetnek.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: szombaton az északkeleti országrész kivételével már nagy területen 25 és 27 Celsius-fok között alakulhat a napi középhőmérséklet. Így a hőség miatt Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.



Az országos előrejelzés szerint szombaton a hajnali 13-21 fokról délutánra 29-35 fokig emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap és hétfőn viszont tovább fokozódik a kánikula.



Kiemelték azt is, hogy szombaton napközben mindenekelőtt az Észak-Dunántúlon, de az Északi-középhegység térségében is kialakulhatnak helyenként zivatarok.



Viharos széllökések, esetleg aprószemű jég és intenzív csapadék kísérheti a zivatarokat.



Zivatarveszély miatt Budapestre, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyére adtak ki szintén elsőfokú figyelmeztetést.



Az országos tisztifőorvos és az Országos Meteorológiai Szolgálat hőség miatti figyelmeztetésének különböző kritériumai vannak.



A tartós hőség miatt Müller Cecília szombattól hétfő éjfélig rendelte el másodfokú intézkedését, a hőségriasztást.