Időjárás

Jégeső, villámlás, viharos szél - ilyen volt az éjjeli vihar (videó)

Láncba rendeződött heves zivatarokkal vonult kelet, északkelet felé az a hidegfront, amely a reggeli órákra hagyta el az országot. 2021.08.09 08:19 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Dunántúl keleti részén zivatarlánc állt össze, Dunakeszin és a főváros északi kerületeiben is tarolt a jégeső. Az Időkép észlelői éjszaka Békásmegyerről, Káposztásmegyerről, illetve Dunakesziről számoltak be a legnagyobb viharokról.



A főváros több északi kerületében és az agglomerációban is termetes jégdarabok hullottak az égből, a vihar több helyen áramkimaradásokat okozott.



Heves szélrohamok is kísérték a viharokat, Gyálon 116 km/órás lökést mért a portál másodperces szélmérője.