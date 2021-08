Időjárás - vihar

OKF: 189 esetben avatkoztak be a tűzoltók országszerte

A csütörtöki vihar miatt 189 esetben avatkoztak be a tűzoltók, jellemzően leszakadt faágak, kidőlt fák miatt. A legtöbbször Békés és Csongrád-Csanád megyében kértek segítségét, de számos bejelentés érkezett Hajdú-Bihar megyéből is - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) pénteken az MTI-vel.



Azt írták, hogy Békés megyében volt a legtöbb "esemény", ott száztizenhárom alkalommal kellett segíteniük a tűzoltóknak. Csongrád Csanád megyében harmincegyszer, Hajdú-Bihar megyében pedig tizenkétszer avatkoztak be a szakemberek.



A különböző esetek közül kiemelték, hogy harmincegyszer kellett a viharban megrongálódott épületeknél beavatkozniuk: Békés megyében tizenkilenc ilyen helyszín volt, Hajdú-Bihar megyében egyetlen településén, Komádiban kilenc lakóház tetőszerkezetét rongálta meg a vihar.



Az ország keleti és középső részében csak elszórtan, mintegy harminc helyszínen voltak "események" - közölte az OKF.