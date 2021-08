Időjárás

Vihar - Másodfokú riasztást adtak ki a heves zivatarok veszélye miatt

Zivatarveszély miatt másodfokú riasztást adott ki az ország középső és keleti részén több járásra az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtök reggel. A katasztrófavédelem azt kéri, mindenki figyelje a meteorológiai riasztásokat.



Elsőként Pest, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megye egyes járásaira adták ki a másodfokú riasztást. Az MTI-hez eljuttatott csütörtök éjfélig szóló veszélyjelzés szerint az országban bárhol előfordulhatnak heves zivatarok és felhőszakadás is.



Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legmagasabb, harmadfokú riasztást is kiadhatják.



Azt írták: nyugat, északnyugat felől több hullámban kelet, északkelet felé haladnak a zivatarok. A zivatarokhoz erős vagy viharos széllökés és esetleg jégeső társulhat. Elsősorban az ország keleti, délkeleti tájain a déli, késő délutáni órákban heves zivatarok is kialakulhatnak, ezeket szélroham és jégeső is kísérheti.



A délkeleti megyékben és az Alföld északi részein akár 100 kilométer/órásnál erősebb szélroham is előfordulhat, így ezekre a területekre a harmadfokú (piros riasztás) is indokolt lehet - írták.



Estétől északnyugat felől egyre inkább megszűnnek a zivatarok - tették hozzá.



Kiemelte, hogy a viharos szélben lehetőség szerint senki ne parkoljon fák alá. Ha valaki leszakadt vezetéket vagy bajba jutott embert lát, jelezze a 112-es segélyhívón - hangsúlyozta Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivőhelyettese.