Tornádó ért földet Pest megyében, károkat is okozott

Több jel is arra utal, hogy tornádó ért földet Tápiószőlősön és Tápiószelén is. 2021.08.04 11:20 ma.hu

Az Időkép szerint noha a tornádókat nem lehet előrejelezni, és nem lehet megmondani melyik szupercellából fog lenyúlni felhőtölcsér, vasárnap több paraméter is kedvezően alakult ahhoz, hogy erőteljes, forgó feláramlások alakuljanak ki, melyek magukban hordozzák egy esetleges tornádó kialakulásának lehetőségét is.



Több jel utal arra, hogy Tápiószőlősön és Tápiószelén is tornádó ért földet. Utóbbi településen Gloncz István készített felvételt a látványos tölcsérről, melyen nem vehető ki egyértelműen, hogy el is érte a felszínt, vagy csak tubáról van szó.



Az viszont már több mint gyanús, hogy a város központjától nem messze több fűzfa is kidőlt, melyek ráadásul egymásra merőlegesen feküdtek. Ez tipikus jele annak, hogy tornádó, és nem heves kifutószél okozta a károkat.



A lap cikkében azt is megjegyzi, ehhez társul az a körülmény, hogy a velük közvetlen szomszédos területeken nem alakultak ki jelentős károk.