Időjárás

Hőség - Vasárnap éjfélig meghosszabbították a hőségriadót

Vasárnap éjfélig meghosszabbította a hőségriadót Müller Cecília országos tisztifőorvos.



A tartós hőség miatt Müller Cecília hétfőn déltől rendelte el harmadfokú intézkedését az ország egész területére eredetileg péntek éjfélig, de ezt most meghosszabbította.



A tisztifőorvos - a hőségre való tekintettel és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásait követve - javasolja a programozott karbantartások elnapolását.



A Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pénteken az MTI-hez eljuttatott közös közleményében hívta fel a lakosság és az országban tartózkodók figyelmét, hogy a tartós meleg megviseli a szervezetet, az emberek fáradékonyabbak lehetnek. Ezért javasolt sokat pihenni, kerülni a megerőltető fizikai munkát és mérsékelni a legmelegebb órákban a hosszan végzett sportolást, futást, kerékpározást. Aki elindul otthonról, vigyen magával folyadékot, figyeljen teste hűtésére.



Kiemelték, hogy a fesztiválokon, szabadtéri rendezvényeken szórakozók is töltsenek el néhány órát az árnyékban. Ajánlott a hűsítő párakapuk használata. Akinek nincs lehetősége a lakása hűtésére, azoknak ajánlott légkondicionált helyet keresni, az ilyen, igénybe vehető helyek listája megtalálható a katasztrófavédelem honlapján.



Ismét felhívták a figyelmet, hogy napon parkoló autóban ne hagyjanak gyermekeket és állatokat, ha bárki ilyet lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Ne hagyjanak továbbá a kocsiban öngyújtót, szpréflakont, oldószereket, hígítókat, alkoholtartalmú fertőtlenítőket sem - tették hozzá.



Kitértek arra is, hogy a meteorológiai előrejelzések szerint helyenként előfordulhatnak zivatarok, ezért a nagyobb tavaknál pihenők vegyék komolyan a katasztrófavédelem által üzemeltetett viharjelzőrendszer jelzéseit. Elsőfokú viharjelzés esetén percenként 45 sárga fényű felvillanás jelzi a veszélyt. Ilyenkor a vízben csak a parttól számított 500 méteren belül szabad tartózkodni. Másodfokú viharjelzés esetén a lámpák percenként 90-szer villannak fel. Ilyenkor tilos a vízben tartózkodni - emelték ki.



Az országos tisztifőorvos és az Országos Meteorológia Szolgálat hőség miatti figyelmeztetésének különböző kritériumai vannak.

Az országos tisztifőorvos három fokozatot rendelhet el. Az első fok a figyelmeztető jelzés, amely azt jelzi, hogy egy napig a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 25 fokot.



A második a riasztás, ha a középhőmérséklet várhatóan legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 25 fokot. A riasztás egyúttal azt is jelzi, hogy a magas napi átlaghőmérséklet olyan kockázatot jelent, amely indokolja az egészségügyi ellátórendszer, az önkormányzatok figyelmeztetését és a lakosság hőhullám alatti rendszeres tájékoztatását.



Az országos tisztifőorvos harmadfokú jelzése a hőségriadó. Ez - az erről szóló kormányrendelet szerint - rendkívüli időjárási helyzetnek számít és rendkívüli intézkedések elrendelését is indokolja.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat pénteki veszélyjelzésében azt írta: szombaton az északnyugati és északi megyékben jelentősen mérséklődik, megszűnik a hőség. Eközben délkeleten fokozódhat a meleg. Még a hétvégén is lehetnek 37-38 Celsius-fokos csúcsértékek.