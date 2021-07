Időjárás

Hőség - Ismét harmadfokú figyelmeztetéseket is kiadott a meteorológiai szolgálat

A hőség miatt péntekre ismét adott ki harmadfokú figyelmeztetéseket is az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: pénteken mindenhol eléri a napi középhőmérséklet a 25 Celsius-fokot, sőt délkelet felé haladva egyre magasabb lesz ez az érték, a Dél-Alföldön a 29 fokot is meghaladhatja.



Emiatt Békés és Csongrád-Csanád megyére harmadfokú, Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyére másodfokú, a többi megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.



Az országos előrejelzés szerint pénteken a hajnali 12-22 fokról 32-36 fokig emelkedik a hőmérséklet.



A meteorológiai szolgálat közölte azt is, hogy hajnaltól az Alpokalján és Kisalföldön átvonulhat néhány zivatar, majd délutántól elsősorban a Dunántúl nyugati harmadán, esetleg az Északi-középhegységben alakulhat ki elszórt jelleggel. A zivatarokat intenzív csapadék és szélerősödés kísérheti. Zivatarveszély miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Heves, Nógrád, Vas, Veszprém és Zala megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.



Az Országos Meteorológia Szolgálat és az országos tisztifőorvos hőség miatti figyelmeztetésének különböző kritériumai vannak.



Müller Cecília országos tisztifőorvos hétfő déltől péntek éjfélig harmadfokú intézkedésként elrendelte a hőségriadót.