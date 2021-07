Időjárás

Csütörtökön pár fokkal visszaesik a hőmérséklet

Csütörtökön pár fokkal visszaesik a hőmérséklet - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat szerda este az MTI-vel.



Veszélyjelzésük szerint a hőség miatt csütörtökre egy megyére sem adták ki a legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetést.



Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyére adtak ki másodfokú figyelmeztetést. Ezekben a megyékben várható, hogy a napi középhőmérséklet 27 Celsius-fok felett alakul. Budapestre, Pest, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a hőség miatt.



Kiemelték azt is, hogy csütörtök hajnalban a délkeleti területeken is kialakulhatnak zivatarok, majd napközben a zivatartevékenység fokozatosan az ország északkeleti részére korlátozódik. Emiatt Budapestre, Pest, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Veszprém megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki csütörtökre.



Az országos előrejelzés szerint csütörtök hajnalban 15-23, délután 30-36 fok várható. A jelenlegi prognózis szerint péntekre ismét kiadhatnak harmadfokú figyelmeztetést is a hőség miatt.



A tartós hőség miatt Müller Cecília országos tisztifőorvos péntek éjfélig rendelte el harmadfokú intézkedését, a hőségriadót.