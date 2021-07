Időjárás

Derékig érő víz árasztotta el a metrót Kínában - döbbenetes videó

A heves esőzések következtében víz árasztotta el Honan tartomány székhelyének metróhálózatát, így emberek százai rekedtek a szerelvényekben, illetve az alagutakban. A közösségi médiában közzétett felvételeken látni lehetett, hogy a víz helyenként vállmagasságig ért.



A hatóságok megkezdték a mentést. A csengcsoui egyetemi kórház mintegy hatszáz, súlyosan beteg páciensét is evakuálni kellett, mivel megszakadt az áramszolgáltatás az intézményben. "Ilyen esőzés rendszerint egyszer fordul elő százévenként. A helyzet nagyon komor" - hangsúlyozta a kilencmilliós város válságstábja, amelyet a China Daily angol nyelvű kínai lap idézett. Csengcsou számos utcáját is elárasztotta a víz, megbénítva a közlekedést. Az áram- és ívóvízszolgáltatás több helyen összeomlott. A kínai nagyváros repülőtere kénytelen volt 270 járatot törölni.



Az esőzéseket az In-Fa nevű tájfun váltotta ki, az ítéletidő éreztette hatását a szomszédos Csöcsiang és Fucsien tartományban is. Honanban már a múlt hét óta jelentős mennyiségű csapadék esett, ami miatt riasztást kellett kiadni a Sárga-folyó és a Haihe-folyó áradása nyomán. Az utóbbi napokban több mint tízezer embert kellett evakuálni a katasztrófa sújtotta térségből. Értesülések szerint a mezőgazdaság is komoly károkat szenvedett.



Erős viharokat jelentettek Kína déli részén is, ahol a Cempaka névre keresztelt tájfun Kuangtung tartománynál érte el a partokat óránkénti 110 kilométeres széllökésekkel. A Kína északi részén fekvő Belső-Mongólia Autonóm Területen vasárnap beszakadt két gát a súlyos esőzések miatt.