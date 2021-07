Időjárás

Sokfelé továbbra is másodfokú riasztás van érvényben a felhőszakadás miatt

A felhőszakadás veszélye miatt sokfelé továbbra is másodfokú riasztás van érvényben.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta, a nap folyamán további másodfokú riasztásokat adhatnak ki Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyére. Több megyében felhőszakadás veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.



Emellett az egész országra zivatarveszély miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.



A meteorológiai szolgálat kiemelte: az ország nyugati, északnyugati tájain fokozatosan stabilizálódik a légkör, máshol viszont ismétlődő zivatarok kialakulására lehet számítani, amelyek száma az esti óráktól fokozatosan csökken. Az elsődleges veszélyforrás a felhőszakadás, rövid idő alatt 25-30 milliméternyi, helyenként akár 50 millimétert meghaladó csapadék is hullhat, emellett néhol jégesőre, viharos széllökésre is készülni kell.



Az előrejelzés szerint hétfőn a maximumhőmérséklet általában 26 és 30 fok között alakul. Késő estére 18 és 24 fok közé hűl a levegő.