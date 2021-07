Időjárás

Megérkezett a hidegörvény, hatalmas zivatarok országszerte - videók

Péntek este egyre inkább labilizálta a légkört a térségünkbe érkező hidegörvény, ami a Balkánon és tőlünk keletre is rendszerbe rendezte a zivatarokat.



Nálunk délen már délután is több zivatar kialakult, melyeket kiadós felhőszakadás is kísért. Kunfehértón 35, Jánoshalmán pedig 42 milliméternyi csapadék hullott le rövid idő alatt - áll mindenhol a víz az utcákon a felhőszakadás után.



Az esti órákban délen és a keleti határnál újabb zivatargócok alakultak ki, melyek kisebb láncba rendeződve látványos peremfelhővel, viharos széllökésekkel érkeztek meg.



Több helyen lehet kiadós felhőszakadásra, viharos széllökésekre, helyenként jégesőre számítani - írta az időkép.hu.