Időjárás

OKF: Szabolcsban házakat ért villámcsapás

A csütörtöki viharban három Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen is házakat ért villámcsapás - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az MTI-t.



Mukics Dániel elmondta: csütörtök estig mintegy 50 esethez riasztották a tűzoltókat a zivatarokkal összefüggésben.



A legtöbb hívást Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kapták. Ebben a megyében eddig három településén okozott kárt villámcsapás. Kéken, az Ady Endre utcában csapott bele egy családi ház kéményébe a villám, ennek következtében a tető is megrongálódott. Aranyosapátin szintén egy családi ház kéménye rongálódott meg villámcsapás miatt. Ajakon a házat ért villámcsapás kisebb elektromos tüzet is okozott - fejtette ki a szóvivő.



A megyeszékhelyen, Nyíregyházán az MTI tudósítója is tapasztalta a sűrű villámlást.



Mukics Dániel, az OKF szóvivője arra figyelmeztetett, hogy amíg közel van a vihar, ajánlott kihúzni az elektromos eszközök csatlakozóit, mert villámcsapás esetén a hálózatba dugott eszközök tönkremehetnek.



A villámcsapások mellett jellemzően kidőlt fák és letört faágak, néhány esetben a felgyülemlett csapadék miatt riasztották a tűzoltókat csütörtök estig.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint az ország keleti felében jelenleg is több járásban vannak érvényben első-, több helyen másodfokú riasztások zivatarveszély, illetve a felhőszakadás veszélye miatt.



Azt írták: a Tiszántúlon a heves zivatarok az éjszaka első felében fokozatosan elhagyják az országot. A leghevesebb zivatarcellákhoz felhőszakadás, jégeső és viharos széllökés is társulhat.



Péntek reggelre fokozatosan csillapodnak a zivatarok, de a délelőtt folyamán ismét aktívabbá válik a légkör - emelte ki a meteorológiai szolgálat.