Időjárás

A Benelux-államokban is áradásokhoz vezetett a heves esőzés

Belgiumban, Hollandiában és Luxemburgban is áradásokhoz vezettek a több napja tartó heves esőzések, több ezer ház rongálódott meg vagy omlott össze, két ember pedig életét vesztette - számolt be csütörtökön a helyi sajtó.



A The BrusselsTimes című belga hírportál szerint Belgium legsúlyosabban érintett térségei a vallon tartomány délkeleti régiójában fekvő Spa és Chaudfontaine városok, ahol mintegy 1350 ingatlanban keletkeztek károk, és mintegy 1700 embert kellett kitelepíteni. A kelet-belgiumi Eupen település mellett holtan találtak meg egy fiatalembert, akit az árvíz sodort el, illetve Liege-ben egy 50 éves férfi fulladt meg vízzel elárasztott pincéjében. A hatóságok egy 15 éves lányt keresnek továbbá, akit az Ourthe folyó sodort magával. Az ország több tartományában, köztük Namurben és Liege-ben már szerdán vészhelyzetet hirdettek ki, a hatóságok úgy döntöttek, hogy kiürítik a környező kisebb településeket.



Csütörtökön a belga kormány aktiválta az uniós vészhelyzeti mechanizmust, amely lehetővé teszi számára, hogy a nemzetközi segítséget kapjon.



A segélykérést követően Franciaországból már csütörtök délelőtt egy árvízi mentőcsapatot és egy helikoptert mozgósítottak, hogy segítsenek a helyi mentési munkálatokban, főként a Liege város körüli elárasztott területeken. Olaszország és Ausztria szintén felajánlotta mentőalakulatait A segítségnyújtás szállítási költségeinek 75 százalékát az Európai Bizottság finanszírozza, továbbá az EU Kopernikusz vészhelyzeti műholdas rendszere értékelő térképeket készít az érintett területekről. Az Európai Unió 24/7-es vészhelyzeti koordinációs központja rendszeres kapcsolatban áll a belga hatóságokkal a helyzet szoros figyelemmel kísérése és a további uniós segítségnyújtás irányítása érdekében.



A Dutchnews holland hírportál azt írta, hogy a Maastricht melletti Valkenburgban 433 otthonban nincs áram az áradások miatt, és egy idősotthon lakóit is evakuálni kellett az árvízveszély miatt az éjszaka folyamán. A településhez közeli kempingben tartózkodó nyaralókat és a város központjában lévő szálloda vendégeit is biztonságba helyezték a hatóságok. A holland kormány a hadsereget is bevetette a mentési és árvízvédelmi munkálatokhoz. Az ország három nyugati tartományának kivételével az egész országra úgynevezett sárga kódú figyelmeztetés van érvényben a további heves esőzések miatt.

Luxemburgban az áradások miatt csütörtök reggel 1200 alkalommal hívták ki a mentőszolgálatokat, bár senkit nem ért komolyabb sérülés - tájékoztatott a luxemburgi kormány válságbizottsága, hozzátéve, hogy az esőzés mérséklődése ellenére egyelőre nem lehet kizárni a további áradások veszélyét. Az országban jelenleg több mint 100 útszakasz van lezárva, különleges egységek dolgoznak az autópályák megtisztításán, a közúti forgalom egyes területeken még mindig zavartalan. A MeteoLux meteorológiai szolgálat csütörtöki jelentése szerint az előző 24 órában átlagosan 60-80 liter csapadék hullott négyzetméterenként. Az Alzette folyó vízszintje a főváros Pfaffenthal negyedében nem sokkal éjfél előtt elérte a 429 centiméteres szintet.