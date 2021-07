Időjárás

Legalább 33 ember meghalt a németországi áradásokban

Legalább 33 ember meghalt a németországi áradásokban a hatóságok csütörtöki, első összesítése szerint.



A kedden kezdődött özönvízszerű esőzés az ország nyugati részén fekvő Rajna-vidék-Pfalz és Észak-Rajna-Vesztfália tartomány több térségében katasztrófát okozott. A Bonn közelében fekvő Schuldban az előzetes adatok szerint 18 ember halt meg a településen végigkanyargó Ahr folyó áradása miatt, és megsemmisült számos lakóépület.



A medréből kilépő folyó a járás, Ahrweiler több más településén is pusztított. A katasztrófa a szomszédos Euskirchen járást is sújtotta, ott legalább nyolcan vesztették életüket.



Kölnben ketten haltak meg, Solingenből, Rheinbachból és Unna járásból egyaránt egy-egy halálesetet jelentettek csütörtökön. Szerdán két tűzoltó halt meg a térségben mentési munkálatok közben.



A váratlanul és rendkívüli sebességgel keletkezett áradások elleni védekezésben a tűzoltóság és a katasztrófavédelmi szervezet (THW) mintegy 15 ezer emberrel vesz részt. A hadsereg (Bundeswehr) több mint háromszáz katonával és munkagépekkel segíti őket.



Különösen feszült a helyzet a Wupper folyó mentén, több települést ki kellett üríteni, és a régió egyik legnagyobb városa, Wuppertal egy része víz alá került. Rohamosan emelkedik a Rajna, a Mosel és több kisebb nyugat-németországi folyó vízszintje is.



A hosszan tartó heves esőzés áramkimaradásokat, jelentős károkat és közlekedési fennakadásokat is okozott. A Westnetz hálózatüzemeltető társaság adatai szerint Észak-Rajna-Vesztfáliában és Rajna-vidék-Pfalzban legalább kétszázezren maradtak áram nélkül, mert vízbetörés vagy annak veszélye miatt le kellett kapcsolni transzformátorállomásokat. Leverkusenben egy kórházat teljesen ki kellett üríteni az áramellátás megszakadása miatt. A Deutsche Bahn vasúttársaság csütörtöki figyelmeztetése szerint érdemes egész Észak-Rajna-Vesztfáliát elkerülni.



A szövetségi meteorológiai szolgálat (DWD) előrejelzése szerint az időjárási helyzet várhatóan a hét végéig alig változik. Az ország nagy részén továbbra is számolni kell azzal, hogy rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadék hullhat. A szolgálat pincék és utcák elöntésére, patakok és folyók magas vízállására, földcsuszamlásokra és helyenként villámcsapás okozta károkra figyelmeztette Észak-Rajna-Vesztfália, Rajna-vidék-Pfalz és Saar-vidék tartomány lakosságát.



Az áradásokat a Bernd nevű ciklon okozta, amely Németország területének több mint 50 százalékát fedte be vastag felhőtakaróval. Országszerte több tucat településről számoltak be elöntött pincékről, utcákról és földcsuszamlásokról.



A meleg és nedves levegőt szállító ciklon lassan mozog, tartósan Németország felett kering. Ez a heves esőzéssel járó stabil időjárási helyzet meglehetősen ritka, az utóbbi 15 évben nem fordult elő, és több szakértő szerint valószínűleg a globális éghajlatváltozásnak tulajdonítható.

A meleg és nedves levegőt szállító ciklon lassan mozog, tartósan Németország felett kering. Ez a heves esőzéssel járó stabil időjárási helyzet meglehetősen ritka, az utóbbi 15 évben nem fordult elő, és több szakértő szerint valószínűleg a globális éghajlatváltozásnak tulajdonítható.