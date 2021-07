Időjárás

Özönvízszerű eső csapott le Győrre

A Vasvári Pál utcában egy egészségügyi intézmény két épületének alagsorában is ötven-hatvan centiméter magasan gyűlt össze az esővíz. 2021.07.11 18:48 ma.hu

Győrben és környékén több mint harminc helyszínre riasztották a katasztrófavédelem egységeit vasárnap délután a hirtelen lezúdult, nagy mennyiségű esővíz miatt - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján.



A közleményben ismertették, hogy Győrben a Vasvári Pál utcában egy egészségügyi intézmény két épületének alagsorában is ötven-hatvan centiméter magasan gyűlt össze az esővíz.



Az Attila utca egyik társasházának pincéjében huszonöt centiméter magasan áll a víz, és az Áchim András utcában is esővíz öntött el egy épületet.



Győrújbaráton a Kossuth utcában több pincében is fél méter magasan gyűlt össze az esővíz.



Győrszemerén az Akácfa utcában egy épület pincéjében mintegy ötven köbméter víz gyűlt össze és a Kisfaludy utcában is egy pincét öntött el a víz, ami berendezési tárgyakat veszélyeztetett.



A tűzoltók valamennyi helyszínen elkezdték eltávolítani a vizet a pincékből.



Győrszemerénél ezen felül egy személyautót sodort el a víz, amelynek sofőrje nem tudott kiszállni. A győri hivatásos tűzoltók kivontatták a vízből a járművet.



A tájékoztatásban hozzátették: a bejelentések folyamatosan érkeznek, a tűzoltók dolgoznak a károk felszámolásán.