Időjárás

Durran a légkör!

Ma többfelé és több alkalommal várható zivatartevékenység. A zivatarokat átmenetileg viharos (60-70 km/h) széllökés, kisméretű jég (1-2 cm körül), és elsősorban felhőszakadás kísérhet: egyes zivatarcellákból rövid idő alatt 30-50, néhol akár 70-80 mm-t meghaladó mennyiségű csapadék is hullhat. A zivatartevékenység várhatóan az éjszakai órákig is kitart (leginkább az északi és nyugati tájakon).



Hétfőn a mainál kisebb számosságban (legkisebb valószínűséggel a nyugati határ menti területeken) kell zivatarok kialakulására számítani. A legintenzívebb cellákat viharos (60-70 km/h) széllökés, kisméretű jégeső (1-2 cm körüli) és intenzív csapadékhullás (10-20 mm lehulló csapadék) is kísérheti. Az esti órákra fokozatosan lecsengenek a zivatarok, legtovább az Északi-középhegység térségében maradhat aktív a légkör.



HŐSÉG

A napi középhőmérséklet vasárnap az ország délkeleti megyéiben jellemzően 25-27 fok között alakul. Hétfőn némiképp tovább fokozódik a hőség, a délkeleti megyékben a napi középhőmérséklet már meghaladhatja a 27 fokot is.