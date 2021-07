Időjárás

Elképesztő, milyen zuhé volt Erzsébeten - videó, képek

Az I 💚 Pesterzsébet! nyilvános Facebook-csoportba került fel az alábbi videó, amely jól mutatja, milyen mértékű eső érte a térséget.

A főváros több részén is fennakadásokat okoz a viharos időjárás.



A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a Facebook-oldalán pénteken kora este azt írta: az esőzés miatt a II., a III., a XI., a XII. és a XXII. kerületben, valamint a Belvárosban, a XVI. és a XVII. kerületben is korlátozásokra kell készülni.



Azt is kiemelték, hogy fakidőlés miatt terelve közlekedik a 222-es autóbusz, ezért nem érinti a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem és a Kuruclesi út megállót, a 291-es autóbusz pedig a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem megállót. A 124-es autóbusz terelve közlekedik Rákospalota, Bogáncs utca felé, nem érinti a Kovácsi Kálmán tér és a Közvágóhíd tér megállót, a Bosnyák tér felé pedig a Közvágóhíd utca megállót - tették hozzá.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat egy rövid videót is közzétett Facebook-oldalán a Budapest északi része felett formálódott szupercelláról.