Időjárás

Kevésbé lesz meleg, de sok napsütés várható az első júliusi hétvégén

Az elmúlt időszakban tapasztalt hőséghez képest kevésbé lesz meleg, de sok lesz a napsütés az első júliusi hétvégén. A maximumok 30 Celsius-fok körül alakulnak. Helyenként, többségében keleten várható zápor, zivatar - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken többnyire sok lesz a napsütés, de a Dunától keletre erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés. Az éjszakai zivatarok lecsengését követően a Dunától keletre a déli óráktól nagyobb számban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkül, a Kisalföldön és a főváros térségében zivatarokban meg is erősödik. A hajnali órákban 10-17, napközben 24-29 fokot mérhetnek.



Zivatarveszély miatt Budapestre, Pest, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést. A felhőszakadás veszélye miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére adtak ki szintén elsőfokú figyelmeztetést péntekre.



Szombatra virradó éjszaka az északkeleti megyékben, napközben keleten és északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Másutt napsütéses idő várható. Sok helyen megélénkül, néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A minimumhőmérséklet 10 és 17 fok között valószínű. A nappali maximumok 25 és 30 fok között alakulnak.



Vasárnap is jellemzően napos, gomolyfelhős idő várható, de délutántól a nyugati tájakon megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Néhol zápor, zivatar is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 11-19, a legmagasabb hőmérséklet 27 és 32 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.