Időjárás

Jön a vihar: másodfokú riasztást adtak ki Zala és Vas megye kilenc járására

Másodfokú riasztást adott ki a várható heves zivatarok miatt Zala és Vas megye kilenc járására az Országos Meteorológiai Szolgálat szerda délután. 2021.06.30 18:28 MTI

A csütörtök éjfélig szóló veszélyjelzés szerint az esti óráktól kezdődően elsőként az ország északnyugati - kisebb eséllyel a dél-dunántúli - felén növekedhet a zivatarok száma, majd az éjszaka folyamán az Alföldről indulva alakulhatnak ki újabb zivatargócok, amelyek kelet felé haladva akár rendszerbe is szerveződhetnek.



Hozzátették: csütörtökön napközben Magyarország északkeleti harmadára koncentrálódnak majd a zivatarok. Emellett a nyugati, délnyugati határvidéken is előfordulhat dörgés, villámlás.



Az erősebb zivatarcellákhoz továbbra is társulhat viharos, 60-70 kilométer/órás széllökés, jégeső, intenzív csapadékhullás.