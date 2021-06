Időjárás

Szerda éjfélig tartó hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos

Szerda éjfélig érvényes hőségriasztást rendelt el Müller Cecília országos tisztifőorvos hétfő déltől - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) hétfőn az MTI-vel.



A két szervezet közös közleménye szerint a tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatait, valamint az NNK szakmai ajánlását figyelembe véve adta ki a másodfokú intézkedést az ország egész területére.



A hőségre tekintettel és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásait követve a tisztifőorvos javasolta az áram- és vízellátás zavartalan fenntartását, a programozott karbantartások elnapolását.



A közleményben arra hívták fel az emberek figyelmét, hogy a nagy melegben több folyadékot kell fogyasztani, és 11.00-15.00 óra között semmiképpen ne tartózkodjanak a tűző napon. Javasolták, a szabadban dolgozók megfelelő öltözékkel és napvédő készítményekkel védjék bőrüket a leégés ellen. Figyelmeztettek továbbá arra is, hogy senki se hagyja gyermekét vagy állatát a tűző napon parkoló autóban.



Azt írták: ajánlatos több órát légkondicionált, hűtött helyiségben tartózkodni. A bárki által igénybe vehető, légkondicionálóval felszerelt helyiségek listája elérhető a katasztrófavédelem weboldalán (www.okf.hu).



Az országos tisztifőorvos másodfokú figyelmeztetését, a hőségriasztást akkor rendeli el, ha a napi középhőmérséklet várhatóan legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 25 fokot.



Csütörtök 0 órától tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész országban. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is.