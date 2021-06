Időjárás

Több évtizedes hőmérsékleti rekord dőlt meg Kanadában 46 fokkal

Több mint 46 Celsius-fokkal megdőlt a hőmérsékleti rekord Kanadában, amelynek nyugati részén melegebb van ezekben a napokban, mint Dubajban. 2021.06.28 09:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A feljegyzések kezdete óta tapasztalt legnagyobb, 46,1 fokos forróságot egy Lytton nevű faluban mérték vasárnap délután Kanada legnyugatibb tartományában, Brit Columbiában, ahol összesen több mint 40 hőmérsékleti rekord dőlt meg a hétvégén.



A korábbi rekordot a szárazföld belsejében fekvő Saskatchewan tartomány két városa tartotta az 1937. július 5-én mért 45 Celsius-fokkal.



A meteorológiai szolgálat nem tartja kizártnak, hogy az elkövetkező napokban tovább rekordok dőlnek meg a Kanada nyugati részén kialakult "hőburok" miatt. A hőhullám miatt figyelmeztetést adtak ki három tartományra és két sarkvidéki régióra.



Történelmi hőhullám sújtja az Egyesült Államok északnyugati részét is. Az Oregon államban fekvő Portlandben minden idők legmagasabb hőmérsékletét mérték vasárnap 44,4 Celsius-fokkal és ezzel megdőlt a korábbi - előző nap 42,2 fokkal felállított - hőmérsékleti rekord.



Történetének legforróbb napját mértékben Oregon fővárosában, Salemben is, ahol a 44,4 Celsius-fokos hőség kereken 4 fokkal haladta meg a korábbi rekordot. Minden idők legmagasabb hőmérsékletét mérték 40 fokkal Seattle-ben is, amely inkább ismert az esős, mint a forró napokról.



Másutt is megdőltek a térségben a hőmérsékleti rekordok a hétvégén, sőt hétfőre még nagyobb forróságot jósolnak a meteorológusok.